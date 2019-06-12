Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı maç için Taksim dev ekran kuruldu. Maç boyunca İstanbul'un tarihi simgeleri olan Galata kulesi ve Haliç Köprüsü de kırmızı-beyaza boyandı.
Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı maç için Taksim dev ekran kuruldu. Maç boyunca İstanbul'un tarihi simgeleri olan Galata kulesi ve Haliç Köprüsü de kırmızı-beyaza boyandı.
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