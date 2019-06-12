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’da milli maç heyecanı! Tarihi simgeler kırmızı beyaza büründü

'nin İzlanda ile oynadığı maç için Taksim dev ekran kuruldu. Maç boyunca 'un tarihi simgeleri olan Galata kulesi ve Haliç Köprüsü de kırmızı-beyaza boyandı.

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