Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'yi istediğini ama vermediklerini söyledi.

ARDA DA KALIYOR

Gümüşdaş, Arda'nın da takımda kalacağını söyledi. Başakşehir'in yeni hocası olan Okan Buruk ise, "Küçülme gibi bir niyet yok. Yarışın içinde olmaya aç bir insanım" dedi.