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: İrfan ve Mahmut’u ’ye vermedik

’un imza töreninde konuşan Başkanı , “ İrfan ile Mahmut’u istedi. Ama biz onları takımda tuttuk” ifadelerini kullandı.

İrfan ve Mahmut’u Fener’e vermedik

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'yi istediğini ama vermediklerini söyledi.

ARDA DA KALIYOR
Gümüşdaş, Arda'nın da takımda kalacağını söyledi. Başakşehir'in yeni hocası olan Okan Buruk ise, "Küçülme gibi bir niyet yok. Yarışın içinde olmaya aç bir insanım" dedi.

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