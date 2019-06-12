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'de krizi! İstifanın eşiğinden döndü

de Comolli’nin istediği oyunculara yönelme olunca isyan etti. 2 kez istifanın eşiğinden dönen Yanal’ın Fejsa transferine de karşı olduğu iddia edildi.

Fener’de Yanal krizi

FENERBAHÇE'DE çalışmaları devam ederken, durumun toz-pembe olmadığı ortaya çıktı! Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı ve kendi istediği futbolculara yönelinmesini istediği öğrenildi.

2 KEZ İSTİFANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
YANAL'IN istenilen transfer politikasına karşı çıktığı ve 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı da ifade ediliyor. Somut örneklerden biri de Fejsa'da yaşandı.

YANAL RAHATSIZ OLDU...
FEJSA'NIN Ersun Yanal'ın tercihi olmadığı ifade ediliyor. Ersun Yanal'ı, daha önce ile görüşülmüş olmasının rahatsız ettiği de iddialar arasında.

KENDİ LİSTESİ UYGULANSIN İSTİYOR
ERSUN Yanal'ın istediği oyuncuları yönetime liste olarak verdiği biliniyor. Bu listeye de sadık kalınmasını istiyor.

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