FENERBAHÇE'DE transfer çalışmaları devam ederken, durumun toz-pembe olmadığı ortaya çıktı! Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde Comolli ve yönetimin belirlediği isimler üzerinde durulmasına karşı çıktığı ve kendi istediği futbolculara yönelinmesini istediği öğrenildi.

2 KEZ İSTİFANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

YANAL'IN istenilen transfer politikasına karşı çıktığı ve 2 kez istifanın eşiğine geldiği ve son anda olayın tatlıya bağlandığı da ifade ediliyor. Somut örneklerden biri de Fejsa'da yaşandı.

YANAL RAHATSIZ OLDU...

FEJSA'NIN Ersun Yanal'ın tercihi olmadığı ifade ediliyor. Ersun Yanal'ı, daha önce Abdullah Avcı ile görüşülmüş olmasının rahatsız ettiği de iddialar arasında.

KENDİ LİSTESİ UYGULANSIN İSTİYOR

ERSUN Yanal'ın istediği oyuncuları yönetime liste olarak verdiği biliniyor. Bu listeye de sadık kalınmasını istiyor.