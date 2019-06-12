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’na fırça uzatan 'den özür diledi

Türkler, ’na fırça uzatan ’ı, ’da buldu. forması giyen Siamang, “Şampiyon ”, “En büyük Türkiye” diye bağırdı.

Fırçayı yedi kendine geldi




2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda , İzlanda maçı için başkent Reykjavik'e gitti. Ancak Keflavik Havalimanı'nda İzlandalı yetkililer tarafından bir takım prosedürler de bahane gösterilerek saatlerce bekletilmişti. Ay-yıldızlı futbolcular çıkış yaparken kaptan Emre Belözoğlu da yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tam bu esnada Belözoğlu'nun yanına yaklaşan , milli oyuncuya fırça uzatarak büyük bir terbiyesizlik yaptı. Olayın ardından ülkesi Belçika'ya giden Siamang, burada yaşayan Türk vatandaşları tarafından bulundu. Türkiye forması giyen Belçikalı, amacının ırkçılık olmadığını söyleyerek özür diledi. Siamang'ın, 'Şampiyon Türkiye', 'En büyük Türkiye' demesi de dikkat çekti.


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