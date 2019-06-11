İzlanda'da A Milli Takımımıza büyük saygısızlık!

Avrupa, Türk düşmanlığını ve İslamofobi'yi körükledi. Haddini aşan İzlanda ise iyice çirkinleşti. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, önceki gün meydana geldi. A Milli Takım, bugün oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için İzlanda'ya gitti. Konya'dan özel uçakla, Keflavik Havalimanı'na varan kafile, rezalet bir muameleyle karşı karşıya geldi. Sporcularımızın özel eşyalarını didik didik arayan İzlandalı yetkililer, sporcularımızı 3 saat pasaport kontrolünde bekletti.Ancak skandal bununla sınırlı değildi. Kaptan Emre Belözoğlu, yapılan saygısızlığa isyan etti. Gazetecilere konuşan Belözoğlu, "Bizim ülkemize kurban olsunlar" dedi. Bu sırada bir holigan, Emre'ye mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı ve bu anları cep telefonuna kaydetti. Emre ise İzlandalı'nın terbiyesizliğini görmedi. Yaşananları anlatmaya devam etti. Futbolcularımızın havalimanında bekletilmesi ve fırça saygısızlığı, sinirleri iyice gerdi. Türkiye İzlanda'ya tepki gösterdi. Sosyal medyada, İzlanda'ya yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İzlanda'dan ise rezaletle ilgili tek bir açıklama bile gelmedi. Milli takımımıza yönelik rezaletler zinciri, Avrupa'nın ırkçılığını bir kez daha belgeledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü muameleyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, Nihat Özdemir'den, " Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Özdemir de destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda'da havalimanında yaşanan kriz ve fırça skandalıyla ilgili konuştu: "Umuyorum futbolcularımız bu olaydan etkilenmesin. Gereken cevabı sahada versin. Maalesef bu yapılan basit bir hareket değil, siyasi bir hareket olduğunu gördük. Irkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum. Burada yaşanan bütün olayları bir rapor halinde UEFA'ya ileteceğiz."Emre Belözoğlu'na uzatılan fırça skandalının altından, 10 yıllık başka bir skandal daha ortaya çıktı. 2009'da Amerika'nın büyük ev eşyası üreticilerinden Amerikan Nevell-Rubbermaid şirketi tarafından üretilen tuvalet fırçalarının ABD'de 'Turk's Head (Türk kafası)' etiketiyle satıldığı saptandı. ABD'de bir temizlik firmasında çalışan bir Türk'ün uyarısıyla skandal patladı. Ardından ırkçı ifade üründen kaldırıldı. Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen alışveriş sitelerinde fırçanın 'Turks Head Toilet Bowl Brush' ismi ile satış listelerinde bulunduğu anlaşıldı.Burak Yılmaz, skandalın ardından Emre ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. "Yıllarca çok fırçasını yedik" diyerek krizle ilgili esprili bir gönderme yaptı.TÜRKİYE, izlanda'ya sert tepki gösterdi. İzlanda'ya Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla durumu kınayan nota verildi. Notada, ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da milli takıma destek vermek için İzlanda'ya gitmeye karar verdi. Ankara'dan da tepkiler peş peşe geldi:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Diplomatik nezaket ve sportmenlikle bağdaşmıyor. Kınıyorum. Olayın takipçisi olacağız.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Gereği yapılacak. Girişim başlatılmıştır.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzlanda bu 'ilkel' uygulama için özür dilemeli.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlandalı mevkidaşına mektup yazdı: Gereğini yapacağınızı ümit ederim.yaşanan skandala ünlüler de sessiz kalmadı:Hadsizlere bak! Ulan bunlar buraya gelecek di mi? Leş köpeklerle aratalım. Fırçalı sarı p. bulundu mu?İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz.En güzel cevabı, bu vatanın aslan gibi evlatları yine sahada verecektir.Milli Takımımızın yanındayız ve millilerimizi destekliyoruz. Yaşananları ve yaşatılanları kınıyoruz.İzlanda'ya sosyal medyadan tepki yağdı:Biz de tuvalete çamaşır suyu dökelim, kokudan giremeyip altına etsinler!En az 10 gol...İzlanda'dan tiksiniyorum.Ne ekersen onu biçersin İzlanda.Akıllı ol İzlanda...Pisliğe pislik, kısasa kısas!İzlanda aklını alırız, akıllı ol biz Türk milletiyiz.Biz de onlara aynısı yapalım.Sizi sabırsızlıkla bekliyorum Türkiye'ye...Gelin de sizi fırçalayalım.Rezil İzlanda.İzlandalılar Türkiye'ye geldiğinde misliyle cevap vermeliyiz.İzlanda dua et Emre görmedi o fırçayı.Şimdi İzlanda düşünsün.Bunlara en iyi cevabı sahada vereceğiz.Onların üzerine sifonu çekeceğiz!Kendileri de gelecek.Fransa'ya yeniyorsun, sesi İzlanda'dan geliyor...İzlanda'ya tokadı indirmek için 90 dakika yeter.İzlandalı futbolcuları tuvalet kağıdı yağmuruna tutalım.Türkiye-İzlanda maçı Adana'da yapılsın!..Dünya, Emre'ye mikrofon tutar gibi fırça uzatan holiganın kimliğini merak etti. İzlanda spor muhabirleri, "O kişi İzlanda medyasından değil" dedi. Fırça uzatan kişinin ise Belçikalı Corentin Siamang (26) olduğu belirlendi. Siamang, yaptığı büyük terbiyesizliği kendisine ait sosyal medya hesabından itiraf etti: Belçika'ya olan uçağımı beklerken, çantamdaki fırçayla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi.