A Milli Takımın İzlanda'da yaşadığı pasaport krizinin ardından Belçikalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması gündeme oturmuştu. 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang olayı kendi sosyal medya hesabından anlatmıştı. Daha sonra ise Siamang'ı Belçikalı Türkler buldu.

TÜRKİYE FORMASI GİYİP ÖZÜR DİLEDİ

Belçikalı Türklere açıklama yapan Corentin Siamang, maksadının aşağılamak veya ırkçılık olmadığını sadece şaka yapmak olduğunu söyledi.

Siamang, Türkiye forması giyerek tüm Türkiye'den özür diledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Siamang, Facebook hesabından yaptığı ve daha sonranda da sildiği paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı.

"Belçika'ya uçuşumu beklerken, Türk milli takımının havaalanına tesadüfen ineceğini öğrendim. Birdenbire bir gazeteci gibi doğaçlama yapıp bulaşık fırçamı çıkardım. Ulusal takımın kaptanıyla en sonunda röportaj yapmak için güvenlik tarafından görülmemeyi başardım. Bunun dışında şansım yoktu. Gazeteciler kaptanlarını fırça ile sorguladığımı düşündüler. Olay tüm Türk kanallarını ve Türk medyasını vurdu. Öyle ki, kendimi ilk önce CNN'in Türkçe yayınında ve ülkenin ana spor dergisinde buldum"

"Türkiye Dışişleri Bakanı bile tweetledi. Çılgınlık durmadı, taraftarlar "Kaptanımızı sorgulamak için bir fırça mı kullandın?" diye beni sosyal ağlarda aradılar, bulmak için acele ettiklerini gördüm. Neyse ki, yarım milyondan fazla aboneli bir Facebook sayfası günah keçisi olarak fakir bir İzlandalı buldu. Sonuç olarak, bu zavallı adam hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi. Buna ek olarak, üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok".

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