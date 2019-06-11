Medipol Başakşehir Kulübü Okan Buruk dönemi başladı... İstanbul ekibi, Okan Buruk için imza töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak sözü alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk'a çok inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber kazanacağız. Kendisi uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim ve güvendiğim bir dostumdur. 6. yılımızdayız. 6. yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var. Değişmeyen şeyler de var. Değişmeyen şey; istikrarımız. Bugün, aramıza teknik direktörümüz sayın Okan Buruk katıldı. Başakşehir 5 yıldır zirveye oynuyor. Takımımız bu halini koruyacak. Sözleşmesi biten oyuncularımız dışında kimseyi vermeyi düşünmüyoruz." dedi.

GÜMÜŞDAĞ, 3 İSMİ AÇIKLADI

Gümüşdağ basın toplantısında takımdan ayrılacak 3 ismi de şu sözlerle açıkladı: "Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncularla sözleşmemiz bitti. Bu isimlerle devam etme düşüncemiz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı da satmayı düşünmüyoruz."

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Okan Buruk ise şöyle konuştu: "Tesisleşmesi, kurumsal anlamda güçlü bir kulüpte çalışmak benim için mutluluk. Hedeflerimiz büyük. Elimizde mevcut kadroyla devam edeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Türkiye için çok önemli. Abdullah Avcı hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Burada çok başarılara imza attı. Rizespor'a şampiyonluğa oynayan takıma beni taşıdığı için teşekkür ediyorum. Yoluna emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacaktır. Bu takımı şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız"

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Medipol Başakşehir resmi hesabından Okan Buruk için paylaşımda bulundu.