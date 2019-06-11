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imzayı attı! 'a geldiğim için gururluyum

Avcı, camiasına ve taraftarına umut dolu mesajlar verdi. ’ın yeni ü, “Şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanan Beşiktaş’a imza atmanın gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu. Avcı, “Beşiktaş taraftarı desibel rekorları kırdı.. . Topu kazanma süresi vardır. Onu yaparken Beşiktaş taraftarının büyük katkısı olacaktır” dedi...

Gururluyum

Abdullah Avcı kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı dün attı. Tecrübeli hoca, "Şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanan 'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. Şampiyonluklar yaşatmak amacındayım" dedi.

İKİ ŞEYDEN TAVİZ VERMEM
TECRÜBELİ , "İki şeyden taviz vermem; Beşiktaş mazisine yakışan bir duruş ve taraftarıyla birlikte oynana coşkulu futbol. Hayırlı olsun diyorum ve imza atıyorum" diye konuştu.


eşi ve iki oğluyla birlikte imza töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI BİLİRİM
AVCI, "Beşiktaş taraftarını yakınen görmüş birisiyim. Desibel rekorları kırıldı. Bizim oynattığımız oyunda topu geri kazanma süresi vardır ve onu yaparken Beşiktaş taraftarının büyük katkısı olacaktır" dedi.

AKILLI PARA HARCAMAK DOĞRU
ABDULLAH Avcı, "Çok para harcamak değil, akıllı para harcamak doğru. , Devler Ligi'ni kazandı. Çok para mı harcadılar? Liverpool'dan daha çok para harcayanlar sadece onları izledi" diye konuştu.


Avcı'nın imzası sonrası Fikret Orman kendisini tebrik etti. Tecrübeli hocanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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