Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yenmesi Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar arasında çok büyük sevinç yaşattı. Buradaki Türkler Champs Elysees'de kutlama yaptı. Türk bayraklarıyla Paris sokaklarında kutlama yaptılar.
Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yenmesi Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar arasında çok büyük sevinç yaşattı. Buradaki TürklerChamps Elysees'de kutlama yaptı. Türk bayraklarıyla Paris sokaklarında kutlama yaptılar.
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