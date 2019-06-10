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Zaferden sonra ’da Türkler sokağa döküldü

'nin 'yı 2-0 yenmesi Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar arasında çok büyük sevinç yaşattı. Buradaki Türkler Champs Elysees'de kutlama yaptı. Türk bayraklarıyla sokaklarında kutlama yaptılar.

Fransa’da Türkler sokağa döküldü
Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yenmesi Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar arasında çok büyük sevinç yaşattı. Buradaki Türkler Champs Elysees'de kutlama yaptı. Türk bayraklarıyla sokaklarında kutlama yaptılar.

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