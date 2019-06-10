TÜRKİYE'NİN EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenmesi geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fransız gazeteleri takımlarını eleştiri yağmuruna tutarken A Milli Takımımız'ı övdü. Foot Mercato, "Türkiye'den Fransa'ya tokat" başlığı atarken, "Sergilenen bu performansla Fransa'nın yenilgisi kaçınılmazdı. Türkiye oyunun her alanında üstündü" ifadesini kullandı.

MÜCADELE ETMEKTEN KAÇINDIK

LE Figaro ise, "Fransızlar Türk hamamında boğuldu" başlığını kullanarak, "Fransız oyuncular mücadele etmekten kaçınır gibiydi" dedi. L'Equipe de, "Aklı başka yerde" diyerek Fransa'nın endişe verici bir performans sergilediğinin altını çizdi.

TEK DİRENEN İSİM HUGO LLORİS

LE Monde, "Türkiye Fransa önünde emin adımlarla galibiyete ulaştı. Türkiye'ye direnen tek isim Hugo Lloris oldu" dedi. France Football'un internet sitesi de Fransa'nın performansını korkunç olarak nitelendirerek A Milli Takımımız'ı övdü.

KİCKER ŞENOL GÜNEŞ'İ ÖVDÜ

ALMAN gazetesi Kicker, "Türkiye'nin zaferi" başlığını atarak, Şenol Güneş'i övdü. Bild, "Türkiye dünya şampiyonunu şoke etti", İspanya As, "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz" başlıkları attı. Yabancı basın Ay-Yıldızlı ekibimizi yere göğe sığdıramadı.