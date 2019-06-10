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Fransızlar zaferimizi böyle yorumladı: Türkler'den yedik

Galibiyetimiz büyük yankı uyandırdı. : ‘Türkler’den yedik.’, , ‘Fransızlar, Türk hamamında boğuldu.’, L’Equipe , ‘Takımın aklı başka yerde’ başlıklarını attı.

Türkler'den tokat yedik

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenmesi geniş yankı uyandırdı. Özellikle Fransız gazeteleri takımlarını eleştiri yağmuruna tutarken A Milli Takımımız'ı övdü. Foot Mercato, "Türkiye'den Fransa'ya " başlığı atarken, "Sergilenen bu performansla Fransa'nın yenilgisi kaçınılmazdı. Türkiye oyunun her alanında üstündü" ifadesini kullandı.

MÜCADELE ETMEKTEN KAÇINDIK
LE Figaro ise, "Fransızlar Türk hamamında boğuldu" başlığını kullanarak, "Fransız oyuncular mücadele etmekten kaçınır gibiydi" dedi. L'Equipe de, "Aklı başka yerde" diyerek Fransa'nın endişe verici bir performans sergilediğinin altını çizdi.

TEK DİRENEN İSİM HUGO LLORİS
LE Monde, " önünde emin adımlarla galibiyete ulaştı. Türkiye'ye direnen tek isim oldu" dedi. France Football'un internet sitesi de Fransa'nın performansını korkunç olarak nitelendirerek A 'ı övdü.

KİCKER ŞENOL GÜNEŞ'İ ÖVDÜ
ALMAN gazetesi Kicker, "Türkiye'nin zaferi" başlığını atarak, 'i övdü. Bild, "Türkiye dünya şampiyonunu şoke etti", As, "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz" başlıkları attı. Yabancı basın Ay-Yıldızlı ekibimizi yere göğe sığdıramadı.

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