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  • 10.06.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:21

'ndan 'ye para cezası

Türkiye Federasyonu () , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Külübüne 61 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Fenerbahçe'nin cezası belli oldu!

'den yapılan açıklamada, play-off final serisinin ilk maçında Beko'nun, ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-lacivertli kulübe 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapıldığı hatırlatılarak 50 bin liraya 11 bin 250 lira eklenmek sureti ile Fenerbahçe Beko'nun toplam 61 bin 250 lira ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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