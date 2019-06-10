Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.
Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.
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