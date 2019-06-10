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  • 10.06.2019 14:36
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 14:36

'in sportif direktörü oldu

'in yeni ekiplerinden 'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak ile anlaştıklarını bildirdi.

Ayhan Akman yeniden Süper Lig'de!

Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, " hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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