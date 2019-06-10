Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.06.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 14:56

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ?

, Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılamayı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda Türkiye oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İzlanda-Türkiye maçı ne zaman?

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devame diyor. Tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup eden Türkiye, 9 puanla liderlik konumunda olduğu grubun dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu ile ilgili detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 milli maç ne zaman?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri