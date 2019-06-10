İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devame diyor. Tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup eden Türkiye, 9 puanla liderlik konumunda olduğu grubun dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu ile ilgili detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.