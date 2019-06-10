İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.
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