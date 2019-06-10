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  • 10.06.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 16:11

Son dakika haberi: , 'u resmen açıkladı

Kulübü, teknik direktör ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Başakşehir, Okan Buruk'u resmen açıkladı

İstanbul Futbol Kulübünde, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Genç teknik adam ile yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kulüp başkanı 'ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği bildirildi.

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