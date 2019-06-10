Fener çok farklı... Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi Anadolu Efes'i 73-56 yenerek Basketbol Süper Ligi final serisinde 1-0 öne geçti. Böylece Euroleague'deki farklı mağlubiyetin rövanşını alan Fenerbahçe Beko saha avantajını da ele geçirdi. Serinin ikinci maçı yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

MÜTHİŞ SAVUNMA YAPTILAR

Hava atışıyla beraber özellikle savunmada müthiş bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 18-10 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertliler soyunma odasına da 42-32 önde girmeyi başardı.

36'LIK BOBBY DİXON HARİKA OYNADI

Anadolu ​Efes deplasmanında çok flaş bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko'da tartışmasız günün yıldızı Bobby Dixon'dı... 22 sayı kaydeden 36 yaşındaki ABD'li yıldız savunmadaki performansıyla da büyük alkış topladı.