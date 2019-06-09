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  • 10.06.2019 01:03
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 01:14

Son dakika: - maçı öncesi İzlandalı yetkililerden skandal muamele

A , H Grubu'nda ile Salı günü yapacağı maç için İzlanda'ya geldi. 'dan 'na gelen kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi ve polis tarafından didik didik arandı. Milli oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz." derken ise "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar." ifadelerini kullandı.

A , H Grubu'nda ile Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi. 'dan 'na gelen kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Milli futbolcular ve , havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı.

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.

A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

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