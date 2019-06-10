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'ta dönemi bugün başlıyor

Siyah-Beyazlı kulüp başarılı hocayla 3 yıllık sözleşme yapacak. bugün atacağı resmi imzayla 3 yıllığına ’ın yeni hocası olacak.

Abdullah Avcı bugün imzalıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bugün resmen başlıyor. Siyah- Beyazlı kulüp Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle 'ın yeni hocası olacak. Ardından Beşiktaş Yönetimi Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirecek.

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