Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bugün resmen başlıyor. Siyah- Beyazlı kulüp Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle Abdullah Avcı Beşiktaş'ın yeni hocası olacak. Ardından Beşiktaş Yönetimi Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirecek.
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