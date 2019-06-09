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  • 10.06.2019 08:01
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 08:01

resmen açıkladı! 2021'de a yeni kural

Başkanı , saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncular için ek oyuncu değişikliği sağlayan bir kuralın 2021 yılına dek işleme konabileceğini açıkladı.

UEFA açıkladı! 2021'de futbola yeni kural

, Uluslararası Federasyonları Birliği () ve Birliği Kurulu'ndan (IFAB) sağlık personeli ve doktorlar üzerindeki baskıyı azaltmak, saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncuların maça geri dönmesini engellemek için mevcut kurallarda değişikliğe gitme yönünde düşünmeye çağırdı.

İngiliz 'da yer alan habere göre UEFA Başkanı ; Şampiyonlar Ligi yarı finalinde beyin sarsıntısı geçirme şüphesi olmasına rağmen sahaya geri dönen Belçikalı yıldız Jan Vertonghen'i gördükten sonra kural değişikliği talebinde bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

"Vertonghen'e bir şey olmasından çok endişelendim. Çünkü sahaya geri döndüğünde kendini iyi hissetmediği açıktı. Vertonghen orada ölebilirdi" diyen Ceferin, sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Bu yöndeki kuralda değişiklik meydana getirmek için FIFA ile görüşeceğiz. FIFA da bu sorunu çözmeye çalışıyor. Eğer oyunculara bir şey olursa sonsuza dek pişman oluruz. Eğer bir oyuncunun ihtiyacı varsa ona yardım etmelisiniz. Kural değişikliği kesinlikle oyunu etkilemeyecek."

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