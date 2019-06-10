Kariyerinde daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde forma giyen ve bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Şubat ayında ayında Macar ekibi Ujpest'e imza atan Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

29 yaşındaki tecrübeli santrfor, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ın kendisine transfer teklifinde bulunduğunu söylerken şunları dile getirdi: