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  • 10.06.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 09:16

duyurdu: "'dan teklif aldım"

Sezonu çifte kupayla kapatan , önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir takım kurmak için çalışmalarını yürütüyor. Şubat ayı transfer döneminde uzun süre forvet hattındaki eksikliği gidermek için çalışma yürüten sarı kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli golcü 'ye teklif yaptığı ortaya çıktı.

Kariyerinde daha önce Monaco, Everton ve CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde forma giyen ve bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Şubat ayında ayında Macar ekibi Ujpest'e imza atan Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

29 yaşındaki tecrübeli santrfor, Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'ın kendisine transfer teklifinde bulunduğunu söylerken şunları dile getirdi:

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