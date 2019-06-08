Binali Yıldırım'dan Millilere tebrik

Binali Yıldırım, Fransa'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı Twitter hesabı üzerinden tebrik etti.
Binali Yıldırım paylaşımında; ''Son Dünya Şampiyonu Fransa'yı müthiş bir oyunla mağlup eden Milli Takım'ı tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar.'' ifadelerini kullandı.
İşte Binali Yıldırım'ın paylaşımı;
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