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  • 09.06.2019 00:42
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 00:42

'dan Millilere tebrik

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı Twitter hesabı üzerinden tebrik etti.

Binali Yıldırım'dan Millilere tebrik

, 'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı Twitter hesabı üzerinden tebrik etti.

Binali Yıldırım paylaşımında; ''Son Dünya Şampiyonu Fransa'yı müthiş bir oyunla mağlup eden 'ı tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar.'' ifadelerini kullandı.

İşte Binali Yıldırım'ın paylaşımı;

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