Kartal'ın eski yıldızlarından Olcay Şahan, Beşiktaş'a geri dönmekten onur duyacağını söyledi. Milli Takım formasını ilk kez kendisine Abdullah Avcı'nın verdiğini söyleyen Olcay, "Henüz resmi teklif yapılmadı. Ancak ihtiyaç duyulursa yeniden Beşiktaş formasını giymeyi çok isterim"dedi.