Bugünkü
Takvim

: 'a dönmek istiyorum

Trabzonspor’la bağlarını koparan , “’a dönmek istiyorum. Bundan onur duyarım”dedi.

Dönmek istiyorum
Kartal'ın eski yıldızlarından Olcay Şahan, Beşiktaş'a geri dönmekten onur duyacağını söyledi. Milli Takım formasını ilk kez kendisine Abdullah Avcı'nın verdiğini söyleyen Olcay, "Henüz resmi teklif yapılmadı. Ancak ihtiyaç duyulursa yeniden Beşiktaş formasını giymeyi çok isterim"dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriOlcay Şahan: Beşiktaş'a dönmek istiyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri