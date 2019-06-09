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  • 09.06.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 15:23

- maçının hakemi oldu

Son dakika haberine göre 'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü deplasmanda oynayacağı maçının hakemi UEFA tarafından Polonya Futbol Federasyonu'ndan olarak açıklandı.

İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun 'ın düdük çalacağı belirtildi. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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