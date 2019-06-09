Şampiyon Galatasaray transferde de hızlı... Cimbom, transfer sezonun resmen start almasıyla birlikte daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, İsveç Milli Takımı'nın değişilmezlerinden Jimmy Durmaz ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı her an açıklayabilir. Sarı-Kırmızılılar, bu 3 yıldız isimden sonra da durmayacak.
4 İSME YOĞUNLAŞACAKLAR
CİMBOM sonrasında 8 numara transferi için çalışmalarına start verecek... G.Saray'ın listesinde Ever Banega, Fulham'dan Jean Seri ve Empoli'den Ismael Bennacer ve Hamed Traore yer alıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki hafta içinde bu 4 oyuncuyla yakın temas kuracak ve sonuç almaya çalışacak.
ÖNCELİK BANEGA'DA OLACAK
G.SARAY'IN bu 4 isimden önceliği Arjantinli yıldız Ever Banega... Fatih Terim, özellikle onu istiyor. İspanyol ekibi Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. 30 yaşındaki oyuncu 65 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.
CİMBOM'UN AKLI DOĞUKAN'DA
G.SARAY yerli isimlerle temasını sürdürüyor. Antalyasporlu Doğukan Sinik için yeni bir hamle yapılacak.
FASLI YILDIZ DARİ İÇİN EL CLASICO!
FAS basının iddiasına göre Wydad takımında forma giyen 20 yaşındaki stoper Achraf Dari, Galatasaray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Habere göre transferde Cimbom bir adım önde.
4 İSME YOĞUNLAŞACAKLAR
CİMBOM sonrasında 8 numara transferi için çalışmalarına start verecek... G.Saray'ın listesinde Ever Banega, Fulham'dan Jean Seri ve Empoli'den Ismael Bennacer ve Hamed Traore yer alıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki hafta içinde bu 4 oyuncuyla yakın temas kuracak ve sonuç almaya çalışacak.
ÖNCELİK BANEGA'DA OLACAK
G.SARAY'IN bu 4 isimden önceliği Arjantinli yıldız Ever Banega... Fatih Terim, özellikle onu istiyor. İspanyol ekibi Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. 30 yaşındaki oyuncu 65 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.
CİMBOM'UN AKLI DOĞUKAN'DA
G.SARAY yerli isimlerle temasını sürdürüyor. Antalyasporlu Doğukan Sinik için yeni bir hamle yapılacak.
FASLI YILDIZ DARİ İÇİN EL CLASICO!
FAS basının iddiasına göre Wydad takımında forma giyen 20 yaşındaki stoper Achraf Dari, Galatasaray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Habere göre transferde Cimbom bir adım önde.
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