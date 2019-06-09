Bugünkü
Takvim

'de için dev zirve

maçında 2 gol atan tüm şüpheleri silip attı. Konoplyanka, babası ve menajeri Mirsad ile Lüksemburg maçının ardından bir görüşme yapılacak...

Konoplyanka için dev zirve
Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu. 'de vasat bir sezon geçiren Ukraynalı sol açık ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atınca kendisini izleyen F.Bahçeli kurmayları heyecanlandırdı.

MİRSAD ÇOK BÜYÜK AVANTAJ
FORMDA bir görüntü çizen Konoplyanka ile temasa geçilmesi kararı alındı. Pazartesi günü oynanacak Ukrayna-Lüksemburg maçından sonra kendisi, menajeri Mirsad Türkcan'la görüşelecek.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI!
KONOPLYANKA ile anlaşma sağlanırsa 1 yıl daha sözleşmesi olan Schalke ile masaya oturulacak. 1 yıl sözleşmesinin kalmış olması nedeniyle bir zorluk çıkması beklenmiyor.

UKRAYNA'NIN GOL MAKİNESİ
YEHVEN sol açık olmasına rağmen son derece golcü özelliklerine sahip bir oyuncu. 81 kez sırtına geçirdiği Ukrayna forması ile 21 kez fileleri sarsmayı başardı. Şimdilerde ise 'nin radarında..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Konoplyanka için dev zirve
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri