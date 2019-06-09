Marko Grujic iddiası

Galatasaray için transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili hemen hemen her gün Avrupa'da bir transfer iddiası gündeme geliyor.
TAPUSU LİVERPOOL'DA
ALMAN medyasına göre, G.Saray, geçtiğimiz sezonu Hertha Berlin'de tamamlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'in peşinde. Genç yıldızın bonservisi Liverpool'da.
TAPUSU LİVERPOOL'DA
ALMAN medyasına göre, G.Saray, geçtiğimiz sezonu Hertha Berlin'de tamamlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'in peşinde. Genç yıldızın bonservisi Liverpool'da.
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