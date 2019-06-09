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Alman basınında iddiası

Alman medyası geçtiğimiz sezonu ’de kiralık olarak geçiren Sırp orta sahanın ’ın radarında olduğunu yazdı.

Marko Grujic iddiası
Galatasaray için transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili hemen hemen her gün Avrupa'da bir transfer iddiası gündeme geliyor.

TAPUSU LİVERPOOL'DA
ALMAN medyasına göre, G.Saray, geçtiğimiz sezonu Hertha Berlin'de tamamlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'in peşinde. Genç yıldızın bonservisi 'da.

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