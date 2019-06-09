A.Efes-Fenerbahçe finalin ilk maçında (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı ve şampiyonun belirleneceği Play-Off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele saat 17.00'de start alacak.



EFELER SLOVAKYA'YI SET VERMEDEN YENDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika ile Trabzon'da karşılaşacak.



TORONTO RAPTORS SERİDE 3-1 ÖNDE

NBA finalinde Golden State Warriors'ı 105-92 yenen Toronto Raptors, seride 3-1 öne geçti. Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı ve 12 ribauntla "double double"a imza attı. Raptors, 5. karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.



CAMPİ'YE 1 MİLYON DOLAR

TRABZONSPOR Arjantinli stoper Gaston Campi'nin bonservisi için Estudiantes kulübüne 1 milyon Dolar önerdi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Oyuncuya düşünülen maaş ise yıllık 700 bin Euro.



MAJİD HOSSEİNİ SAKATLANDI!

SURİYE maçında sakatlanan Trabzon'un İranlı stoperi Majid Hosseini 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.



FRANSA AÇIK'TA ŞAMPİYON ASHLEIGH BARTY

FRANSA Açık Tenis turnuvasında tek kadınlarda şampiyon Avustralyalı Ashleigh Barty oldu... Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, Çek Vondrousova'yı 2-0 mağlup eden Avustralyalı Barty, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı. İlk seti 6-1, ikinci seti ise 6-3 kazanan Barty, kupanın sahibi oldu. Vondrousova ise kariyerindeki ilk grand slam finalinde şampiyon olma fırsatını kullanamadı.



THİEM , DJOKOVİC'İ YIKTI FİNALE ÇIKTI

FRANSA Açık Tenis Turnuvası'nda önceki gün olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen ve dün oynanan Dominic Thiem-Novak Djokovic maçında kazanan Thiem oldu. Dünya 4 numarası Thiem, dünya 1 numarası Djokovic'i 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı ve büyük bir sürprize imza attı. Avustralyalı raket böylelikle finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Nadal-Thiem finali bugün saat 16.00'da.