Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2020) EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmasında Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. Büyük karşılaşma için geri sayım başladı. "Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Türkiye ve Fransa maçı geri sayım başladı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi öncesinde futbolseverler merakla Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar... TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA? Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud TÜRKİYE-FRANSA MAÇINI SLOVEN HAKEM DAMİR SKOMİNA YÖNETECEK A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı. TÜM MANŞETLER