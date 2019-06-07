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  • 08.06.2019 01:02
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 01:02

, 'da

ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayrak ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

F.Bahçe'den G.Saray'a! Bugün imzalıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren 'yı kadrosuna kattı. Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, 29 yaşındaki sağ bek ile uzun süredir ilgileniyordu. TRT SPOR'da yer alan habere göre Galatasaray, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Şener Özbayraklı'ya resmi imzayı attıracak.

Devre arasında transferinde Beşiktaş'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydetti

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