Devler Ligi'ni düşünerek şampiyon kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da öncelik '8 numara'da... Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmede ilk olarak Badou Ndiaye'nin yerine çok kaliteli bir isim almaları gerektiğini belirterek, "8 numara sistemimizde en kritik bölge" ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Yönetim de bunun üzerine çalışmalara hız verdi. Galatasaray'ın listesinde Sevilla'dan Ever Banega, Fulham'dan Jean Seri ve Empoli'den Ismael Bannacer ile Hamed Traore yer alıyor.

TERİM'İN İLK TERCİHİ BANEGA

Alınan bilgilere göre Fatih Terim'in ilk tercihi Banega... Sarı-Kırmızılılar, Boca Juniors'la birlikte Arjantinli yıldızın transferi için uğraşıyor. Sonuç alınamazsa listedeki diğer isimlere ağırlık verilecek.

FEDAKARLIK YAPILACAK

G.SARAY yönetimi özellikle 8 numara transferinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Bütçenin önemli bir kısmının da kullanılacağı ifade ediliyor.

YAKINDA AYRILIK GÖZÜKMÜYOR

Ever banega konusunda dün önemli bir açıklama geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Yakın zamanda Banega için ayrılık gözükmüyor" dedi.