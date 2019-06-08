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yönetimi, gelecek hafta içi Rizespor’la ilk resmi görüşmeyi yaparak i bitirmeye çalışacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.

Vedat’ta kritik dönemeç

Transferin gözde isim olan Vedat Muriç konusunda kritik bir dönemece girildi... Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Rizespor'a sözlü bir teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta içi Karadeniz kulübüyle ilk resmi görüşmeyi yapacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.

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