Transferin gözde isim olan Vedat Muriç konusunda kritik bir dönemece girildi... Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Rizespor'a sözlü bir teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta içi Karadeniz kulübüyle ilk resmi görüşmeyi yapacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.