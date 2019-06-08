Yaz transfer döneminin en hareketli kulübü olması beklenen Fenerbahçe, aynı zamanda genç yeteneklereni de pazarlayacak. Eljif Elmas için yapılan transfer spekülasyonları şimdi tek tek gerçekleşme evresine girmiş durumda. Eljif'i en çok isteyen takımların başında olan ve 12 milyon Euro nakit ile birlikte 1 oyuncusunu bedava kiralama teklifi yapacağı iddia edilen Atletico Madrid, önümüzdeki hafta temsilcilerini İstanbul'a göndermesi bekleniyor.

INTER PUSUDA BEKLİYOR

Eljif'i en ciddi şekilde isteyen kulüplerden birisi de İtalyan devi Inter. İtalyan yöneticilerin de Eljif için İstanbul'a gelmesi an meselesi. Fener yönetimi işi şu anda ağırdan alıyor. Ancak fiyat 15 milyon Euro'yu geçerse satışa onay çıkabilir.

DEĞERİ DAHA DA YÜKSELEBİLİR!

Fener yönetimi ​Eljif'in değerinin artacağını düşünüyor. Bu yüzden satış işlemi seneye kalabilir.