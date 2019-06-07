İsviçreli Roger Federer'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, adını Roland Garros finaline yazdırdı!

Roger Federer, çeyrek final turunda karşılaştığı Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 'lük setlerle yenerek 4 yıl sonra geldiği Roland Garros'ta yarı finale yükselmişti.

Rafael Nadal ise çeyrek finalde Kei Nishikori'yi 6-1, 6-1, 6-3 yenerek yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne oldu. Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya geldi.

Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Nadal bu seriyi bitirdi ve 24-15'i yakaladı!

TARİHE GEÇTİ

Rafael Nadal, aynı Grand Slam'de 12. kez finale yükselen ilk erkek sporcu oldu.



1. set: 6-3 Nadal

2. set 6-4 Nadal

3. set 6-2 Nadal