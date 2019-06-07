Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.06.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 16:44

Tenisin El Clasico'sunda kazanan Nadal! ( 0-3 )

Dünyanın merakla izlediği maçın galibi İspanyol raket ... Rafael Nadal, yarı finalinde 'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti ve finale yükseldi. Nadal, aynı Grand Slam'de 12. kez finale yükselen ilk erkek sporcu oldu.

Toprağın Kralı, Ekselansları'na acımadı!

İsviçreli Roger Federer'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, adını Roland Garros finaline yazdırdı!

, çeyrek final turunda karşılaştığı Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 'lük setlerle yenerek 4 yıl sonra geldiği 'ta yarı finale yükselmişti.

ise çeyrek finalde Kei Nishikori'yi 6-1, 6-1, 6-3 yenerek yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne oldu. Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya geldi.

Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Nadal bu seriyi bitirdi ve 24-15'i yakaladı!

TARİHE GEÇTİ

Rafael Nadal, aynı Grand Slam'de 12. kez finale yükselen ilk erkek sporcu oldu.

1. set: 6-3 Nadal
2. set 6-4 Nadal
3. set 6-2 Nadal

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTenisin El Clasico'sunda kazanan Nadal! (Roger Federer 0-3 Rafael Nadal)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri