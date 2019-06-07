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  • 07.06.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 18:34

Fransa Ligue 1'de dönemi

tarihinde maç yöneten ilk olan , 2019-20 sezonu kadrosuna alındı. 35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da bir ilk! 2019-20 sezonunda...

, (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi.

35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.

Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.

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