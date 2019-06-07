Fenerbahçe'de Martin Skrtel şoku

Sarı lacivertli kulüp anlaşmayı umduğu oyuncusundan yana büyük bir şok yaşadı. Slovak stoper Martin Skrtel, menajerine haber gönderdi ve kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşma sağlamak ve yola devam etmek istediği oyuncusu Martin Skrtel'e 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Slovak stoper, 2+1 yıllık sözleşme isterken, kulübün bu talebi reddetmesinin ardından Slovak oyuncu ayrılma kararı aldı.

Skrtel menajerine, kendisine acilen kulüp bulmasını istedi.

35 yaşındaki stoper birkaç gün önce Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile bazı görüşmeler yaptık ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.