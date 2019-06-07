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  • 07.06.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 16:18

'de şoku

1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve takımda tutmak istediği 'in menajerine verdiği talimatla şoka girdi. Slovak oyuncunun 1+1 yıllık anlaşma teklifini kabul etmeyeceği ve menajerinden kendisine takım bulmasını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel şoku

Sarı lacivertli kulüp anlaşmayı umduğu oyuncusundan yana büyük bir şok yaşadı. Slovak stoper , menajerine haber gönderdi ve kendisine yeni bir takım bulmasını istedi.

Kulübü, anlaşma sağlamak ve yola devam etmek istediği oyuncusu Martin Skrtel'e 1+1 yıllık sözleşme önermişti. Slovak stoper, 2+1 yıllık sözleşme isterken, kulübün bu talebi reddetmesinin ardından Slovak oyuncu ayrılma kararı aldı.

Skrtel menajerine, kendisine acilen kulüp bulmasını istedi.

35 yaşındaki stoper birkaç gün önce Slovak basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile bazı görüşmeler yaptık ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.

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