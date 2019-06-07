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'un yeni hocası 'u istiyor

1 yıl daha sözleşmesi olan için ile masaya oturacak. Sarı-Lacivertli yönetimin Sivasspor’a kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Alper Sivas yolcusu

Sivasspor'un teknik direktör ile prensipte anlaşmasının ardından Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim" dedi. yönetiminin de Alper için 'a kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi.

FENER İÇİN FIRSAT
1 yıl daha sözleşmesi olan Fenerbahçe'de forma şansı çok az olan Alper'in cüzi bir bedel karşılığında Sivasspor'a verilmesi planlanıyor.

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