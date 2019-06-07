Bugünkü
Takvim

Menajeri açıkladı! Onyekuru 'da kalmak istiyor

’nun temsilcisi D’Avila çok sayıda transfer teklif aldıklarını belirterek, “Henry G.Saray’da devam etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kalmak istiyor

Henry Onyekuru'nun temsil hakkını elinde bulunduran William D'Avila önemli açıklamalara imza attı. D'Avila, "Henry ile ilgili 'dan çok sayıda teklif aldık. , Sevilla ve tekliflerini sundu. Bir de Espanyol var. Ancak şu anda durumu netleşmedi. Henry, 'da gerçekten çok mutlu. Galatasaray'da kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama Henry'ye soracak olursanız, kesinlikle G.Saray'da kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMenajeri açıkladı! Onyekuru Galatasaray'da kalmak istiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri