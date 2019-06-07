Henry Onyekuru'nun temsil hakkını elinde bulunduran William D'Avila önemli açıklamalara imza attı. D'Avila, "Henry ile ilgili İspanya'dan çok sayıda teklif aldık. Valencia, Sevilla ve Real Betis tekliflerini sundu. Bir de Espanyol var. Ancak şu anda durumu netleşmedi. Henry, Galatasaray'da gerçekten çok mutlu. Galatasaray'da kalması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama Henry'ye soracak olursanız, kesinlikle G.Saray'da kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.