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'ya talip oldu

’ın Hırvat stoperi Domagoj Fransız kulüplerinden ’nın radarına girdi. Bu oyuncu için resmi teklif yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Vida’ya yeni talip
Beşiktaş'ın başarılı stoperine Fransız kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimi'nin Vida'yı astronomik bir rakam olmadığı takdirde satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle 'nın yapacağı resmi teklifin beklendiği gelen bilgiler arasında.

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