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’a talip oldu

Yeniden Serie A’ya yükselen ’nin milli futbolcu için ’ye teklif yapacağı iddia ediliyor. konusunda son kararı teknik direktör 'ın vereceği gelen bilgiler arasında.

Ozan Tufan’a Lecce kancası

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi. Lecce'nin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında.

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