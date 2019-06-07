Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Portekiz devi Porto ile sözlemesi sona eren Yacine Brahimi'ye 4 yıllık sözleşme karşılığı 16 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun vereceği karar ise merakla bekleniyor. Brahimi'nin menajerinin önümüzdeki hafta teklifleri değerlendireceği ve son kararı açıklayacağı bildirildi. Yıldız oyuncuyla G.Saray'ın yanı sıra İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de yakından ilgilendiği biliniyor.