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'dan 'ye 4 yıl için 16 milyon euro

Aslan’ın ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki 'ye yıllık 4 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. 'nde forma giymek istediğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Galatasaray, Cezayirli yıldıza servet teklif etti

çalışmalarını sürdüren ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Portekiz devi ile sözlemesi sona eren Yacine 'ye 4 yıllık sözleşme karşılığı 16 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. 'nde forma giymek istediğini her fırsatta dile getiren 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun vereceği karar ise merakla bekleniyor. Brahimi'nin menajerinin önümüzdeki hafta teklifleri değerlendireceği ve son kararı açıklayacağı bildirildi. Yıldız oyuncuyla G.Saray'ın yanı sıra İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de yakından ilgilendiği biliniyor.

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