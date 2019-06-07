MÜTHİŞ bir transfer hareketliliği yaşayan Fenerbahçe'den iki flaş hamle daha geldi... Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye ve Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in transferi için düğmeye bastı. Yönetim resmi girişimlere başladı.

2 YILLIK RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sportif direktör Damien Comolli, Suudi kulübü Al Hilal'den ayrılma kararı alan Gomis'in menajeri Mendy ile temasa geçti. Comolli, Fransız golcüye iki yıllık resmi teklifini iletti.

SEVİLLA VE FENERBAHÇE!​

Badou ​Ndiaye'nin menajeri William D'Avila da Sarı-Lacivertliler'den teklif aldıklarını açıkladı. D'Avila, "Badou, G.Saray'a dönmeyecek. Sevilla ve Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi.

G.SARAY'A GOL ATACAKLAR!​

F.BAHÇE sezon başında da Senegalli yıldıza teklif yapmış ancak sonuç alamamıştı. Yönetim hem Ndiaye hem de Gomis transferini bitirerek ezeli rakibi G.Saray'a gol atmayı da planlıyor.