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  • 07.06.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 10:39

'tan atağı! Antalya'dan resmen istediler

Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayan , transfer çalışmalarına da başladı. Avcı'nın raporu doğrultusunda Gökhan Gönül'e alternatif arayışında olan siyah beyazlı ekip Antalya'un milli yıldızı için teklif yaptı.

'ın 34 yaşındaki Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak düşündüğü milli sağ bek için Antalya'un kapısını çaldığı ve bu oyuncuyu Akdeniz temsilcisinden istediği belirtildi.

Siyah-Beyazlı kurmayların Almanya doğumlu olan Nazım Sangare için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Antalyaspor 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017'de Osnabrück takımından 250 bin euroya renklerine bağlamıştı.

KONOPLYANKA DA GÜNDEMDE
Orta sahanın sağında da forma giyebilen Sangare için Akdeniz ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı Beşiktaş'ın fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Bu arada Kartal'da sol kanada Schalke'de mutlu olmadığı için ayrılacağını açıklayan Yevhen Konoplyanka (29) ismi yeniden gündeme geldi. Forvet arkasında da forma giyebilen Konoplyanka'yı Siyah-Beyazlı yöneticilerin önümüzdeki hafta satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçeceği kaydedildi.

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