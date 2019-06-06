Dünyaca ünlü futbolcu değerlendirme sitesi transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bir önceki dönemde 15 milyon Euro ile Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin en değerli oyuncusu olurken bu kez bir başka Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 15 milyon Euro ile Türkiye'nin en değerli oyuncusu oldu.



TÜRKİYE'NİN GURURU

İkinci sırada ise yine Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı 13 milyon Euro ile yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında Trabzonsporlu oyuncular dışında yerli oyuncu bulunmuyor.