Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.
Resmi açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" denildi.
Çalımbay için yarın 15:00'te imza töreni düzenlenecek.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.
Resmi açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" denildi.
Çalımbay için yarın 15:00'te imza töreni düzenlenecek.
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