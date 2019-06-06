Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan kiralanması gündeme gelen Kolombiyalı stoper, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Everton'ın yolunu tutmuştu. Sezona sakat başlayan, sezon içerisinde de sakatlık yaşayan Mina, Premier Lig'de sadece 13 maçta süre şansı bulabildi.
İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Mina'yı kiralamak için girişimlere başladığını ve Kolombiyalı'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.
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