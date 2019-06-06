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  • 06.06.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 15:21

İspanyollar 'nin yeni transferini yazdı

Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen ancak transferi olumlu sonuçlanmayan , bir kez daha 'nin gündemine geldi. İspanyol basını, transferi son dakika bilgisi olarak geçti. Takımıyla Copa America hazırlıkları yapan Yerry Mina, Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olacak.

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan kiralanması gündeme gelen Kolombiyalı stoper, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Everton'ın yolunu tutmuştu. Sezona sakat başlayan, sezon içerisinde de sakatlık yaşayan Mina, Premier Lig'de sadece 13 maçta süre şansı bulabildi.

İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Mina'yı kiralamak için girişimlere başladığını ve Kolombiyalı'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.

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