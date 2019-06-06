4 yıldızlı operasyon

EURO'YA

EURO

çalışmalarını çok agresif bir şekilde sürdüren'de müthiş bir harekata start verdi. Yönetim;'ın stoperi'un sol beki'ın 10 numarasıve'ın sol açığıiçin düğmeye bastı.'nın hedefindeki isimlerden, sezon başında da uzun süre gündemde kalmıştı.ise geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Yönetim iki yıldız için kiralama formülünü düşünüyor.ağır sakatlık nedeniyle kötü bir sezon geçirenkonusunda resmi girişimler başladı.1 yıl sözleşmesi kalanyıldızı'ya bitirmeyi planlıyor.ile sözleşmesisona eren'nunmenajeriyle görüşüldü.Özellikle ülkesindentalipleri olanİspanyol sol beke yıllıkteklifedildiği öğrenildi.