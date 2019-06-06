4 yıldızlı operasyon

Transfer çalışmalarını çok agresif bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İngiltere'de müthiş bir harekata start verdi. Yönetim; Everton'ın stoperi Mina, Liverpool'un sol beki Alberto Moreno, West Ham'ın 10 numarası Manuel Lanzini ve Southampton'ın sol açığı Elyounoussi için düğmeye bastı.
MİNA UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE
Kanarya'nın hedefindeki isimlerden Mina, sezon başında da uzun süre gündemde kalmıştı. Elyounoussi ise geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Yönetim iki yıldız için kiralama formülünü düşünüyor.
7-8 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kötü bir sezon geçiren Lanzini konusunda resmi girişimler başladı. Fenerbahçe 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı 7-8 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.
2.7 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alberto Moreno'nun menajeriyle görüşüldü. Özellikle ülkesinden talipleri olan İspanyol sol beke yıllık 2.7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.
MİNA UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE
Kanarya'nın hedefindeki isimlerden Mina, sezon başında da uzun süre gündemde kalmıştı. Elyounoussi ise geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Yönetim iki yıldız için kiralama formülünü düşünüyor.
7-8 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kötü bir sezon geçiren Lanzini konusunda resmi girişimler başladı. Fenerbahçe 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı 7-8 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.
2.7 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alberto Moreno'nun menajeriyle görüşüldü. Özellikle ülkesinden talipleri olan İspanyol sol beke yıllık 2.7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.
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