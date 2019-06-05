Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Medel için West Ham resmi teklif yaptı. İngiliz kulübünün Şilili yıldız için 4.5 milyon Euro önerdiği ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Medel için 6.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Şilili futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi nedeniyle bu oyuncuyu bir an önce satmak isteyen yönetimin West Ham ile ikinci bir görüşme daha yapacağı gelen bilgiler arasında.

YENİ GELİŞMELER OLABİLİR

Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için en son 6 milyon Euro'ya kadar ineceği ve bu rakamın altında bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü. Ancak İngiliz kulübünün B planına göre Medel için 4.5 milyon Euro ile birlikte 1 futbolcu daha önereceği ortaya çıktı. Bu transferde bir hafta içinde çok önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.