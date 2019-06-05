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'un kalecisi Uğurcan Takvim'e konuştu: Bazen rüya mı diye çok korkuyorum

, milli formayı giymenin kendisine müthiş bir motivasyon sağladığını söyledi. Uzun zamandır Trabzon formasını giymek için beklediğini söyleyen Uğurcan, “Şimdi şans geldi. Bazen rüyamı diye korkuyorum” dedi.

Bazen rüya mı diye çok korkuyorum

ve Milli Takım'ın genç kalecisi arkadaşımız Yunus Emre Sel'e konuştu. İşte Uğurcan'ın açıklamaları: "Ben hep hazırdım ve uzun zamandır bir şans bekliyordum. O şans geldi ve bende bunu iyi değerlendirdim. Şu an tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve Milli Takım'dayım. Bazen rüyamı diye korkuyorum."

UMARIM GÜLEN BİZ OLURUZ
"Gelecek sezon bu sezonun hatalarından ders leri çıkartıp daha tecrübeli, daha olgun bir takım olacağız. Kısacası ne istediğini daha iyi bilen bir takım olacağız. Umarım sezonun sonunda da gülen taraf biz oluruz."

Yunus Emre SEL

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