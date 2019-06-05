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  • 05.06.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:14

Eski UEFA Başkanı hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Avrupa futbolunun efsane patronlarından bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki futbol adamı 1990-2007 yılları arasında UEFA Başkanlığı görevini yürütmüştü.

UEFA'nın unutulmaz başkanlarından olan ve 17 yıl görevde bulunan , bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.

1990 ve 2007 yılları arasında UEFA Başkanı olan İsveçli futbol adamı, 2007'deki seçimde Michel Platini'ye geçilerek başkanlığı devretmişti.

Şenes Erzik ile sıkı bir dostluğu bulunan Johansson, Galatasaray'ın Avrupa'daki başarılı dönemlerinde Türk futbol kamuoyu tarafından sevilen simalardandı.

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