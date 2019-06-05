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  • 05.06.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 15:45

Son dakika haberi: 'a transfer oldu

Transferde son dakika gelişmesi... , ’ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İsabetli transfer tahminleriyle tanınan Sky Sport muhabiri Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre; İtalya Serie A ekiplerinden , Sassuolo'dan 'i kadrosuna kattı.

İtalyan devi, Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için belirlenen 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Atletico Madrid, Merih için 25 milyon euro teklif etmesine karşın Juventus, ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki önceliği kullanarak mutlu sona ulaştı.

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