Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılı ekip Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.
Sarı-Kırmızılı yönetim İsveç doğumlu oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
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