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  • 05.06.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:30

'dan sürpriz transfer! İmza atıldı

bir dönem Gençlerbirliği forması da giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Tarafların bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılı ekip Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu ile anlaşma sağladı.

Sarı-Kırmızılı yönetim İsveç doğumlu oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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